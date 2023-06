Caso Daiane: policial penal envolvido em agressão presta depoimento

O policial penal suspeito de agredir e participar da morte de Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, em Cascavel, no Oeste do Paraná, prestou depoimento para a Polícia Civil nesta sexta-feira (9).

A jovem morreu após ser atropelada e arrastada por cerca de 70 metros. Daiane estava deitada no meio da rua no momento do acidente, pois havia sido agredida e largada na via por seguranças de uma casa noturna. Imagens de câmera de segurança registraram o caso.

As autoridades não divulgaram detalhes do depoimento. Alisson Silveira da Luz, advogado do suspeito, afirmou que o policial não agrediu a jovem. Conforme a defesa, o policial estava apenas se defendendo.

Ainda segundo Luz, antes de Daiane ser atropelada e morta, o policial pediu que ela saísse do meio da rua.

