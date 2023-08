Caseiro é preso suspeito de estuprar filho dos chefes no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem, de 50 anos, foi preso nesta sexta-feira (25) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de estuprar um menino de apenas oito anos. A criança é filha dos chefes do suspeito, que trabalhava como caseiro para a família em Ipiranga, uma cidade vizinha.

continua após publicidade

De acordo com a delegada da Polícia Civil responsável pelo caso, Ana Paula Cunha Carvalho, a mãe e o padrasto do menino fizeram a denúncia. Eles informaram à polícia que a criança relatou os abusos, quando o casal sugeriu que ele ficasse um dia sob os cuidados do suspeito.

- LEIA MAIS: Confronto com a PRF termina com uma morte na BR-369 em Cambé; veja

continua após publicidade

A delegada destaca que o menino é extremamente tímido e não revelou por quanto tempo os abusos aconteceram. O pequeno contou, no entanto, que os crimes começaram quando os pais tinham uma chácara em Ipiranga. "Com a mudança de endereço para Ponta Grossa, o homem acabou acompanhando a família até essa cidade, onde os abusos continuaram acontecendo sempre que conseguia ficar a sós com a criança", disse Carvalho.

Conforme investigações da PCPR, em Ponta Grossa, o suspeito morava perto da casa da família e era de confiança. "Eles decidiram trazer o homem para a cidade porque ele tinha envolvimento com bebidas alcoólicas e queriam cuidar dele", informou.

Fotos do menino nu foram encontradas no celular da criança, que relatou que foram tiradas pelo caseiro. Durante o interrogatório, o investigado negou os fatos. Ele foi encaminhado par o Presídio Hildebrando de Souza e responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

*Com informações g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News