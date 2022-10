Da Redação

Cascavel ganha a maior fábrica de painéis fotovoltaicos do Brasil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou, nesta sexta-feira (21), da inauguração da indústria Sengi Solar, a maior fábrica de painéis solares fotovoltaicos do Brasil. A unidade, instalada em Cascavel, no Oeste do Paraná, recebeu investimentos de R$ 220 milhões e vai gerar mais de 1.500 postos de trabalho diretos e indiretos.

A fábrica conta com equipamentos automatizados de última geração e capacidade produtiva de 3.600 módulos por dia, o que representa 500 MWp (megawatts-pico) por ano. Operando em três turnos, a empresa possui potencial para produzir uma placa fotovoltaica a cada 23 segundos. Com esse volume, os painéis fotovoltaicos fabricados na indústria poderão gerar 63 GigaWatts-hora por ano.

Ratinho Junior afirmou que, além da tecnologia de ponta aplicada, a fábrica também funciona como uma vitrine para o Paraná, que é um dos principais produtores de energia limpa do País. “É motivo de orgulho para o nosso Estado ter uma indústria como esta, que além de gerar muitos empregos, também ajuda na sustentabilidade. O Paraná foi eleito o Estado mais sustentável do Brasil, e projetos como este ajudam a consolidar essa posição”, disse.

O governador destacou o suporte do Governo do Estado na geração de energia sustentável, com projetos voltados principalmente às propriedades rurais, como o programa Renova Paraná. A iniciativa atua em conjunto com o Banco do Agricultor Paranaense, que oferece juros subsidiados para que os produtores instalem usinas fotovoltaicas ou de biomassa em suas propriedades.

“Com essa tecnologia sendo fabricada aqui no Estado, vamos deixar de importar placas solares para atender nossos agricultores, as granjas e aviários que utilizam energia solar”, salientou Ratinho Junior. “Mais do que isso, a maior indústria do ramo do País vai fornecer, daqui do Paraná, os painéis fotovoltaicos que vão abastecer o Brasil e o mundo”, completou.

INOVAÇÃO – Contando com engenharia de produto nacional e com aporte também na pesquisa e inovação, a Sengi Solar desenvolveu uma linha de produtos de alta eficiência e durabilidade. Os módulos fotovoltaicos são produzidos com insumos provenientes de fornecedores de diferentes partes do mundo.

A instalação da planta em Cascavel também deve estimular a reindustrialização nacional com foco em produtos do futuro, destacou o presidente das empresas do Grupo Tangipar, Daniel da Rocha. “Esta é a primeira de muitas fábricas que virão, porque ela também representa um estímulo à inovação e ao fortalecimento do setor fotovoltaico no Paraná e no Brasil”, salientou.

O Grupo Tangipar, controlador da nova unidade, acredita que o aumento da demanda por insumos industrializados para a fabricação de módulos solares viabilizará novas fábricas vinculadas à cadeia de suprimentos do silício, vidro, polímeros e metalurgia.

A nova unidade industrial do grupo paranaense, que tem inserção internacional e faturamento anual próximo a R$ 3 bilhões, vai ampliar a oferta de produtos de energia renováveis de alta tecnologia, expandindo os níveis de qualidade e atendimento no mercado nacional.

BANCO DO AGRICULTOR – A maior parte dos financiamentos feitos por meio do Banco do Agricultor Paranaense foram utilizados para viabilizar projetos de energia sustentável, principalmente fotovoltaica. Na linha de Energia Renovável no Meio Rural, 1.006 projetos foram realizados, somando R$ 175,3 milhões em financiamentos com as instituições financeiras.

Para reduzir o valor dos juros pagos pelos produtores rurais nesses financiamentos, o Estado disponibiliza R$ 124 milhões da Fomento Paraná, que são utilizados para equalizar as taxas do Banco do Agricultor Paranaense. Desse total, cerca de R$ 53 milhões já foram utilizados, sendo que a maior parte – R$ 45 milhões – foram em projetos de energia renovável.

PRESENÇAS - Participaram da solenidade o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza; os presidentes da Ferroeste, André Gonçalves, e da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o deputado federal Ricardo Barros; o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e os deputados estaduais Marcel Micheletto, Márcio Nunes e Evandro Araújo.

