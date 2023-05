Cascavéis são flagradas em 'momento íntimo' no Paraná; vídeo

Da Redação

Segundo informações, o registro foi feito na Avenida Cuiabá, no Jardim dos Ipês

Um morador de Sarandi, cidade da Região Metropolitana de Maringá, no Noroeste do Paraná, "atrapalhou" um momento íntimo entre duas cobras cascavéis. As serpentes estavam "em pé", em um momento de acasalamento, quando foram flagradas.

O vídeo feito pelo paranaense mostra o exato momento em que as cobras estão enroscadas uma na outra, em uma avenida da cidade, próximas a um terreno com mato alto. Segundo informações, o registro foi feito na Avenida Cuiabá, no Jardim dos Ipês.

"Duas 'cascaveizinhas' brincando, olha que amor lindo", brincou o narrador do vídeo, que não foi identificado. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

Esse é o segundo flagrante de acasalamento de cobras registrado na região Noroeste do Estado em menos de uma semana. Na última terça-feira (16/5), duas outras cascavéis foram flagradas por pescadores às margens do Rio Ivaí, entre Ivatuba e Engenheiro Beltrão.

