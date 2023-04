Casamento de prefeito de Araucária com adolescente pode ser anulado

Da Redação

O casamento do prefeito de Araucária, Hissam Hussein, de 65 anos, com uma adolescente de 16, pode ser anulado por causa de uma infração da celebrante do matrimônio. A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná (TJPR) tem o prazo de 5 dias para prestar esclarecimentos à Corregedoria Nacional de Justiça sobre o caso.

- LEIA MAIS: Prefeito de cidade do PR se casa com adolescente de 16 anos

A oficial do cartório do município também é a vice-prefeita da cidade, Hilda Lukalski (PSD). A apuração do caso vai dizer se a mulher ocupava os dois cargos ao mesmo tempo.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Hilda havia formalizado o afastamento das atividades cartorárias de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Se for comprovado, ela não poderia ter celebrado a união do prefeito com a adolescente.

O CNJ deve prestar esclarecimentos nos próximos dias.



Com informações: Ric Mais

