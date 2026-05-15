Casamento comunitário na Expoingá reúne 264 casais

Promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e Sesc-PR, com apoio da Prefeitura de Maringá e da Sociedade Rural de Maringá (SRM), o Casamento Comunitário realizado na noite desta quinta-feira, 14, faz parte do programa “Justiça no Bairro Sesc Cidadão”. A edição, realizada pela primeira vez na Expoingá reuniu cerca de 3 mil pessoas em uma noite de celebração. A cerimônia oficializou a união de 264 casais de Maringá, Sarandi, Paiçandu, Floresta, Astorga, Marialva, Mandaguaçu, Paranacity, Mandaguari, Cruzeiro do Sul e Santa Fé.

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O prefeito Silvio Barros falou da emoção de participar da cerimônia do casamento comunitário. “Ver tantos casais realizando o sonho do casamento é algo muito emocionante. Muitos já construíram uma família, uma história juntos, e hoje têm a oportunidade de oficializar esse compromisso diante das pessoas que amam. É um momento de muito significado, que celebra o amor, a união e o fortalecimento das famílias”.





Foto: Rafael Macri/PMM Foto: Rafael Macri/PMM





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A cerimônia foi conduzida pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Joeci Machado Camargo, idealizadora do projeto, e seguiu os ritos tradicionais, com troca de alianças, votos de união e assinatura das certidões. Durante a cerimônia, ela destacou a emoção de realizar mais uma edição do evento em Maringá. “Este espaço se transforma em um verdadeiro templo do amor, reunindo histórias de diferentes cidades e estados em um momento de felicidade e celebração”, afirmou.

O secretário de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), Leandro Bravin, reforçou a grandiosidade do casamento comunitário realizado durante a Expoingá. “É um momento único poder participar de uma cerimônia tão especial como essa. São famílias que estão realizando um sonho com muito amor, respeito e carinho. Isso representa inclusão, integração e o fortalecimento da nossa comunidade”.

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O diretor da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Alcides Pinto, ressaltou a união entre diferentes instituições para a realização do casamento comunitário durante a Expoingá. “A parceria entre os órgãos e o comprometimento de todos os envolvidos foram essenciais para tornar essa cerimônia possível. É uma alegria ver tantas famílias realizando esse sonho aqui hoje na Expoingá”.

A tabeliã Maria Regina Pereira Boeira relatou a alegria de participar da cerimônia. “Nosso compromisso é servir à população com acolhimento e dedicação, contribuindo para a realização de sonhos e para a construção de novas histórias. Desejo muita felicidade e união para cada família formada aqui hoje”.

A cerimônia de casamento contou com a bênção do padre Décio Marques, que conduziu um momento de fé e reflexão aos noivos.

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Foto: Rafael Macri/PMM Foto: Rafael Macri/PMM





Presenças

Também estiveram presentes no evento a primeira-dama e presidente do Pra Somar, Bernadete Barros; a vice-prefeita Sandra Jacovós; os deputados federais Ricardo Barros e Luiz Nishimori; os deputados estaduais Delegado Jacovós e Maria Vitória; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Majo; o gerente do Sesc Paraná em Maringá, Leandro Rodrigues; o presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Henrique Pinto; o vice-prefeito de Sarandi, Claudinei Souza Silva; a secretária de Assistência Social de Paranacity, Andressa Góes; a representante da Vara Cível e da Fazenda Pública de Sarandi, Glória Xavier; o conselheiro do Sesc-PR, Altamir da Silva Cardoso; o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista (Sivamar), Darcílio Constantino; a presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, Denise Cossich; o ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia; secretários municipais e outras autoridades.