TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
EXPOINGÁ 2026

Casamento comunitário na Expoingá reúne 264 casais

Cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 14, reuniu casais de Maringá e de outras dez cidades da região

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 10:49:48 Editado em 15.05.2026, 10:49:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casamento comunitário na Expoingá reúne 264 casais
Autor Cerimônia realizada na noite desta quinta-feira, 14, reuniu casais de Maringá e de outras dez cidades da região - Foto: Rafael Macri/PMM

Promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e Sesc-PR, com apoio da Prefeitura de Maringá e da Sociedade Rural de Maringá (SRM), o Casamento Comunitário realizado na noite desta quinta-feira, 14, faz parte do programa “Justiça no Bairro Sesc Cidadão”. A edição, realizada pela primeira vez na Expoingá reuniu cerca de 3 mil pessoas em uma noite de celebração. A cerimônia oficializou a união de 264 casais de Maringá, Sarandi, Paiçandu, Floresta, Astorga, Marialva, Mandaguaçu, Paranacity, Mandaguari, Cruzeiro do Sul e Santa Fé.

📰 LEIA MAIS: Moto e carro se envolvem em acidente próximo à Praça das Abelhas em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Silvio Barros falou da emoção de participar da cerimônia do casamento comunitário. “Ver tantos casais realizando o sonho do casamento é algo muito emocionante. Muitos já construíram uma família, uma história juntos, e hoje têm a oportunidade de oficializar esse compromisso diante das pessoas que amam. É um momento de muito significado, que celebra o amor, a união e o fortalecimento das famílias”.


Casamento comunitário na Expoingá reúne 264 casais
AutorFoto: Rafael Macri/PMM


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cerimônia foi conduzida pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Joeci Machado Camargo, idealizadora do projeto, e seguiu os ritos tradicionais, com troca de alianças, votos de união e assinatura das certidões. Durante a cerimônia, ela destacou a emoção de realizar mais uma edição do evento em Maringá. “Este espaço se transforma em um verdadeiro templo do amor, reunindo histórias de diferentes cidades e estados em um momento de felicidade e celebração”, afirmou.

O secretário de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), Leandro Bravin, reforçou a grandiosidade do casamento comunitário realizado durante a Expoingá. “É um momento único poder participar de uma cerimônia tão especial como essa. São famílias que estão realizando um sonho com muito amor, respeito e carinho. Isso representa inclusão, integração e o fortalecimento da nossa comunidade”.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Alcides Pinto, ressaltou a união entre diferentes instituições para a realização do casamento comunitário durante a Expoingá. “A parceria entre os órgãos e o comprometimento de todos os envolvidos foram essenciais para tornar essa cerimônia possível. É uma alegria ver tantas famílias realizando esse sonho aqui hoje na Expoingá”.

A tabeliã Maria Regina Pereira Boeira relatou a alegria de participar da cerimônia. “Nosso compromisso é servir à população com acolhimento e dedicação, contribuindo para a realização de sonhos e para a construção de novas histórias. Desejo muita felicidade e união para cada família formada aqui hoje”.

A cerimônia de casamento contou com a bênção do padre Décio Marques, que conduziu um momento de fé e reflexão aos noivos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Casamento comunitário na Expoingá reúne 264 casais
AutorFoto: Rafael Macri/PMM


Presenças

Também estiveram presentes no evento a primeira-dama e presidente do Pra Somar, Bernadete Barros; a vice-prefeita Sandra Jacovós; os deputados federais Ricardo Barros e Luiz Nishimori; os deputados estaduais Delegado Jacovós e Maria Vitória; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Majo; o gerente do Sesc Paraná em Maringá, Leandro Rodrigues; o presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Henrique Pinto; o vice-prefeito de Sarandi, Claudinei Souza Silva; a secretária de Assistência Social de Paranacity, Andressa Góes; a representante da Vara Cível e da Fazenda Pública de Sarandi, Glória Xavier; o conselheiro do Sesc-PR, Altamir da Silva Cardoso; o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista (Sivamar), Darcílio Constantino; a presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, Denise Cossich; o ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia; secretários municipais e outras autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casamento comunitário Celebração do Amor Expoingá 2023 Fortalecimento das Famílias Justiça no bairro maringa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV