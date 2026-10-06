Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Casal vê cachorros às margens de rodovia e encontra corpo de jovem assassinado a tiros

Vítima usava a identificação de uma casa noturna e foi localizada após pedestres seguirem dois cães que entraram no mato

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal vê cachorros às margens de rodovia e encontra corpo de jovem assassinado a tiros
Autor Foto: Colaboração/Araucity

Um jovem aparentando ter entre 25 e 28 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros e queimaduras, no fim da tarde deste domingo (4), às margens da Rodovia Euclides Gonçalves Ferreira, na região do Guajuvira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, que usava uma pulseira de acesso a uma casa noturna da capital, ainda não foi identificada por estar sem documentos no momento em que foi localizada.

-LEIA MAIS: Polícia Civil investiga esquema de desvio de combustível na Prefeitura de Rio Branco do Ivaí

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O corpo foi achado ao acaso por um casal que caminhava pela rodovia. De acordo com o guarda municipal Matiak, que atendeu a ocorrência, os pedestres notaram dois cachorros entrando em uma área de mata e decidiram verificar a movimentação dos animais. Ao se aproximarem do local, encontraram o rapaz já sem vida, com queimaduras nas costas e nos membros superiores, além de perfurações evidentes causadas por disparos de arma de fogo.

Após a Guarda Municipal ser acionada, a área foi imediatamente isolada para preservar a cena do crime. O delegado responsável pela delegacia do município compareceu ao local, acompanhado por equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizaram os primeiros levantamentos investigativos. O corpo foi recolhido em seguida e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Paraná informou, em nota, que já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Banda B

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Araucária Crime homicidio jovem assassinado notícias de Curitiba
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV