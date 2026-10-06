Casal vê cachorros às margens de rodovia e encontra corpo de jovem assassinado a tiros

Vítima usava a identificação de uma casa noturna e foi localizada após pedestres seguirem dois cães que entraram no mato

Um jovem aparentando ter entre 25 e 28 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros e queimaduras, no fim da tarde deste domingo (4), às margens da Rodovia Euclides Gonçalves Ferreira, na região do Guajuvira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, que usava uma pulseira de acesso a uma casa noturna da capital, ainda não foi identificada por estar sem documentos no momento em que foi localizada.

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O corpo foi achado ao acaso por um casal que caminhava pela rodovia. De acordo com o guarda municipal Matiak, que atendeu a ocorrência, os pedestres notaram dois cachorros entrando em uma área de mata e decidiram verificar a movimentação dos animais. Ao se aproximarem do local, encontraram o rapaz já sem vida, com queimaduras nas costas e nos membros superiores, além de perfurações evidentes causadas por disparos de arma de fogo.

Após a Guarda Municipal ser acionada, a área foi imediatamente isolada para preservar a cena do crime. O delegado responsável pela delegacia do município compareceu ao local, acompanhado por equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil, que realizaram os primeiros levantamentos investigativos. O corpo foi recolhido em seguida e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil do Paraná informou, em nota, que já abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do crime.

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As informações são da Banda B