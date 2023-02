Casal suspeito de quebrar costela de bebê é preso no Paraná

Da Redação

Um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 23 anos, foram presos preventivamente nesta terça-feira (7), suspeitos de agredirem um bebê de 17 dias.

Na madrugada de terça (7), o recém-nascido foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, com diversos ferimentos e fraturas pelo corpo, após dar entrada em um hospital particular em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. A princípio, o casal foi ouvido e liberado. Porém, a polícia voltou atrás.

O homem foi encaminhado para a cadeia pública de Umuarama e a mulher para a de Goioerê. O g1 tenta localizar a defesa dos suspeitos. O bebê segue internado e está entubado. O laudo médico constatou que ele chegou ao hospital com hematomas no tórax, fraturas na costela, corte no pé, insuficiência respiratória e desidratação.

Perícia

De acordo com a polícia, uma delegada e um perito criminalista estiveram na residência do casal para apurar a situação. No local foram encontradas marcas de sangue em portas e lenços umedecidos com material semelhante a sangue.

Os indícios contradizem o relato dos pais da criança, que afirmaram em depoimento que o bebê foi machucado durante à noite, se mexendo na cama, e que ele não havia sangrado.

A polícia informou que o material encontrado foi encaminhado para a análise, a fim de confirmar se é mesmo sangue e, se for, de quem.

Além disso, conforme a polícia, maconha e vestígios de cocaína foram encontrados na casa.

As informações são do site g1 Paraná.

