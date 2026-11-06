Casal suspeito de matar norte-americano em Maringá é preso na Argentina e deve ser extraditado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que buscará, junto ao Poder Judiciário, a extradição de um casal preso na Argentina sob a suspeita de assassinar o norte-americano Tamir Nadav, de 46 anos, em Maringá, na região Norte do estado. O rapaz, de 20 anos, e a jovem, de 18, foram capturados na noite de quarta-feira (4), na cidade de San Miguel de Tucumán, por meio de uma grande operação de cooperação internacional.

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O objetivo da transferência da dupla para o Brasil é colher os depoimentos e esclarecer a dinâmica do crime, bem como o grau de participação de cada um. Em entrevista coletiva na quinta-feira (5), o delegado Adailton Ribeiro Junior destacou que o inquérito está na reta final. “Vamos buscar junto ao Poder Judiciário todos os procedimentos necessários para trazer esse casal e realizar a oitiva deles. O inquérito ainda segue e restam poucas diligências a serem realizadas, sendo a principal delas a oitiva”, ressaltou a autoridade policial.

De acordo com as investigações, há elementos que comprovam que o casal estava na residência de Nadav no momento da morte. A polícia também identificou que os suspeitos utilizaram recursos financeiros da vítima para realizar gastos e transferências bancárias. Agora, os investigadores buscam descobrir se o estrangeiro foi mantido refém antes de ser morto, o que poderá alterar a classificação criminal do caso. “Podemos dizer que houve a participação deles no homicídio e que há a questão patrimonial envolvida. A capitulação pode mudar; podemos ter tido até uma tortura ou extorsão, o que será refinado com a extradição deles para o Brasil”, explicou o delegado.

O investigador também revelou que o suspeito de 20 anos é considerado bastante conhecido no meio criminoso e acumula antecedentes, enquanto a jovem possui registros infracionais em menor gravidade. A prisão só foi possível graças ao trabalho conjunto entre as equipes de inteligência da PCPR em Maringá e Curitiba, agentes do Homeland Security Investigations (HSI) dos Estados Unidos e a Polícia Federal da Argentina. Após a inclusão dos investigados na difusão vermelha da Interpol, a polícia argentina foi acionada para executar os mandados.

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Tamir Nadav desapareceu no dia 3 de setembro. Seu corpo foi localizado apenas no dia 18 do mesmo mês, no interior da residência onde morava, no bairro Jardim Novo Horizonte I. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados e em avançado estado de decomposição, o que exigiu exames de arcada dentária pela Polícia Científica para a confirmação da identidade. A perícia apontou que a morte ocorreu entre 15 e 20 dias antes de o corpo ser encontrado.