Casal que morreu após carro ser prensando é identificado

O casal que morreu após um grave acidente envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus, em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná na manhã desta sexta-feira (30), já identificado.

José Carlos Cordeiro dos Santos, de 56 anos, e Nerli de Fátima Lara, de 48 anos eram moradores de Castro. O motorista do ônibus e o caminhoneiro não ficaram feridos.

Câmeras de segurança da rodovia flagraram o exato momento da batida. Pela gravação é possível ver que existe uma fila de trânsito. O caminhão e o carro reduzem a velocidade até parar, porém, o ônibus bate na traseira do veículo de passeio Veja:

No coletivo, conforme a empresa responsável PGTUR, estava somente com o motorista e também informou que o ônibus passou por uma manutenção no dia 6 de julho e que está com a documentação em dia.

As causas serão apuradas.