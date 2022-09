Casal que estava desparecido em Realeza é encontrado morto

Da Redação

Rafael Kauan Koc Dobier e a namorada, Jaqueline Daros Jarassochio

Rafael Kauan Koc Dobier e a namorada, Jaqueline Daros Jarassochio, que estavam desaparecidos em Realeza no sudoeste do Paraná foram encontrados sem vida na tarde desta sexta-feira (23), na zona rural de Boa Vista da Aparecida

Eles estavam desaparecido desde a última segunda-feira (19) na comunidade de Marmelândia, no mesmo dia que foram encontrados mortos, Amélia Dobicz Koc, 75 anos, e seu filho Elso Vande Koc, 54 anos.

Dirceu Koc, 49 anos, outro filho de Amélia foi ferido e encaminhado em estado grave ao hospital.

No dia do crime, os ladrões teriam levado R$ 11.000,00 de um empréstimo bancário que senhora Amélia tinha feito a poucos dias. Três suspeitos na participação dos crimes foram presos na quarta-feira (21) no Distrito de Juvinópolis, em Cascavel. Um quarto suspeito continua foragido. Polícia Civil e Gaeco falaram a Rádio Clube sobre a elucidação dos crimes.

Prisão

A polícia prendeu um casal suspeito de participação no duplo homicídio. Um homem de 24 anos (foragido da Penitenciária de Beltrão) e sua esposa na quarta-feira, 21, no Distrito de Juvinópolis, em Cascavel. Uma outra mulher, irmã do suspeito, foi presa após fugir da abordagem. E mais um homem, também irmão do preso e foragido da PEFB, continua foragido.

Após investigação a polícia descobriu que um veículo usado no crime estaria circulando em Cascavel. Os criminosos teriam levado R$ 11.000 de um empréstimo bancário que a idosa tinha feito há poucos dias.

* Com informações Jornal de Beltrão

