Casal que estava desaparecido é encontrado morto no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Conforme a Polícia Civil, as vítimas são Rafael Kauan Dobicz Koc, de 20 anos, e Jaqueline Daros

Um casal de namorados que estava desaparecido foi encontrado morto em Capitão Leônidas Marques, na região sudoeste do Paraná, na sexta-feira (23). Conforme a Polícia Civil, as vítimas são Rafael Kauan Dobicz Koc, de 20 anos, e Jaqueline Daros.

continua após publicidade .

Os dois estavam desaparecidos, segundo a polícia, desde que a família de Rafael foi vítima de uma suspeita de latrocínio. A avó dele, Amélia Koc, foi encontrada sem vida no banheiro de um sítio em Realeza. Um dos filhos dela também foi localizado morto pela polícia em um barracão do local. Veja, abaixo, detalhes do caso.

No início da semana a polícia afirmou que investigava se eles tinham ligação com os crimes ou se eram vítimas como os demais familiares.

continua após publicidade .

Agora, de acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a morte dos jovens e também em Realeza crimes foram cometidos por uma organização criminosa que atuava no sudoeste do Paraná.

Suspeita de latrocínio

A investigação trabalha com latrocínio, que é roubo seguido de morte, segundo o promotor de justiça e coordenador do Gaeco de Francisco Beltrão, Tiago Vacari.

Ele afirmou que o crime foi cometido por uma organização criminosa formada por três irmãos, com passagens pela polícia, e outras duas pessoas. No dia do crime eles levaram R$ 11 mil e o carro do jovem.

continua após publicidade .

“O que sabemos até o momento, é que essa organização criminosa, que conta com três irmãos e outras duas pessoas, também já identificadas, foram até essa propriedade rural, roubaram R$ 11 mil que a idosa tinha feio de empréstimo, bem como o carro que era de propriedade do jovem que até então estava desaparecido", afirmou o promotor.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News