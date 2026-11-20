Droga estava camuflada na estrutura do colchão; forte cheiro de naftalina e nervosismo dos ocupantes chamaram a atenção dos agentes na fronteira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 123,5 quilos de pasta base de cocaína e prendeu um casal paraguaio na madrugada desta sexta-feira (20), na BR-277, em Céu Azul, região oeste do Paraná. A droga estava escondida na estrutura de madeira do colchão da cabine de um caminhão que partiu do Paraguai com destino a Curitiba.

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A apreensão ocorreu durante uma operação de combate ao crime na fronteira. Segundo a PRF, o motorista, de 31 anos, que viajava acompanhado de uma mulher de 29, afirmou inicialmente que transportava uma carga lícita de farelo de soja. No entanto, o comportamento suspeito dos ocupantes e um forte cheiro de naftalina vindo da cabine motivaram uma vistoria detalhada no veículo.

Durante a inspeção, os agentes localizaram dezenas de tabletes do entorpecente camuflados debaixo da cama do caminhão. Além da cocaína, a polícia apreendeu dois celulares, documentos e dinheiro em espécie, totalizando R$ 2.105 e 2.770.000 guaranis.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. A ação segue as diretrizes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), uma estrutura de cooperação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com os órgãos de segurança estaduais e federais.