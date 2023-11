Casal morto em acidente em Ortigueira é identificado

O acidente aconteceu no domingo (19)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um grave acidente registrado neste domingo (19), na BR-376, em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu após dois veículos colidirem frontalmente.

continua após publicidade

- ENTENDA O ACIDENTE: Acidente deixa duas pessoas mortas e outras três feridas em Ortigueira

Um veículo VW Up Cross, rodou na pista e em seguida acabou colidindo frontalmente com um GM Onix. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados.

continua após publicidade

As duas vítimas fatais foram identificadas como Cassia Floriano Luchelli, de 46 anos, e Alessandro Luchelli, 47 anos. O casal era morador de Cianorte. Eles estariam voltando de uma viagem de Santa Catarina, quando a fatalidade foi registrada na rodovia do Paraná.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). As outras três vítimas, que ficaram feridas, são da cidade de Loanda, noroeste do Estado. Por conta do acidente, a rodovia ficou bloqueada parcialmente em sistema de Pare e Siga.

Siga o TNOnline no Google News