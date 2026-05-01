TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
CASCAVEL

Casal morto após carro bater contra poste no PR namorava há 2 meses

João Vitor Deves e Bruna Limberger, ambos de 27 anos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito ainda no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 17:20:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Autor João Vitor Deves e Bruna Limberger - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal de namorados, ambos de 27 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na Avenida Presidente Tancredo Neves, em Cascavel (PR). João Vitor Deves e Bruna Limberger não resistiram aos ferimentos depois que o carro em que estavam colidiu violentamente contra um poste. A força do impacto foi tão intensa que a estrutura de concreto foi arrancada e o veículo ficou completamente destruído. Segundo familiares, as vítimas estavam juntas há cerca de dois meses.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros já prestava socorro quando as autoridades chegaram ao local. Bruna faleceu logo no momento da colisão. Já João Vitor foi encontrado preso às ferragens em estado crítico e recebeu atendimento emergencial das equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.

AutorFoto: Polícia Militar do Paraná

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia da área e iniciar a investigação das circunstâncias da batida, cujas causas exatas ainda serão apuradas. Após a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da via, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

As informações são do G1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito casal falecido Cascavel PR investigação policial perícia de acidentes Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV