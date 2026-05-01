Casal morto após carro bater contra poste no PR namorava há 2 meses
João Vitor Deves e Bruna Limberger, ambos de 27 anos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito ainda no local
Um casal de namorados, ambos de 27 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na Avenida Presidente Tancredo Neves, em Cascavel (PR). João Vitor Deves e Bruna Limberger não resistiram aos ferimentos depois que o carro em que estavam colidiu violentamente contra um poste. A força do impacto foi tão intensa que a estrutura de concreto foi arrancada e o veículo ficou completamente destruído. Segundo familiares, as vítimas estavam juntas há cerca de dois meses.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros já prestava socorro quando as autoridades chegaram ao local. Bruna faleceu logo no momento da colisão. Já João Vitor foi encontrado preso às ferragens em estado crítico e recebeu atendimento emergencial das equipes de resgate, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e também teve o óbito confirmado ainda no local do acidente.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia da área e iniciar a investigação das circunstâncias da batida, cujas causas exatas ainda serão apuradas. Após a conclusão dos trabalhos periciais e a liberação da via, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
As informações são do G1.