Casal morre em gravíssimo acidente entre Palio e Vectra na BR-369

Um casal morreu após um gravíssimo acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (17) entre Corbélia (PR) e Ouro Verde do Piquiri (PR) na rodovia BR-369, na altura do quilômetro 493.

De acordo com o portal CGN, a colisão, seguida de capotamento, envolveu um Palio e um Vectra. De acordo com as informações, o Vectra estaria tentando uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o Palio, que colidiu contra uma carreta, perdendo o controle da direção, saindo da pista e capotando em uma área de plantação às margens da rodovia.

Além do homem e da mulher em óbito, que eram ocupantes do Palio, outras cinco pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento com urgência.

Entre os sobreviventes que foram encaminhados para atendimento hospitalar, estão uma mulher que estava no Palio, além de um homem e duas mulheres que estavam no Vectra.

Em razão do grande número de feridos, várias equipes do Samu e do Siate foram mobilizadas para prestarem os primeiros socorros bem como o desencarceramento das vítimas que ficaram presas nas ferragens dos veículos.

Além dos socorristas em solo, foi necessário o apoio do aeromédico do Consamu para realizar o transporte de uma mulher, que era carona do Vectra, até uma unidade hospitalar de referência da região.

Considerando a gravidade da ocorrência, as duas pistas da rodovia foram interditadas, sendo o fluxo de veículos desviado pelo acostamento com orientação da Polícia Rodoviária Federal.

