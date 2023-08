Casal morre em colisão envolvendo carro e carreta na BR-369

As vítimas morreram no local do acidente

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro tirou a vida de um casal no final da tarde de terça-feira (1º), por volta das 17h30, na BR-369 no KM 480, em Corbélia, na região oeste do Paraná.

O acidente envolveu uma carreta VW – 28.460 Meteor 6X2, com placas de Matelândia/PR que seguia sentido à Ubiratã e no trevo de acesso ao distrito de Ouro Verde do Piquiri, colidiu com um Fiat Argo com placas de Corbélia que cruzou a rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas estavam no automóvel e não resistiram aos ferimentos. O motorista, de 44 anos, que dirigia a carreta não se feriu.

As vítimas foram identificadas como Augustinho Drzenicki de 74 anos e a esposa Rosa Drzenicki, 66 anos. Eles eram moradores do distrito de Ouro Verde do Piquiri.

Equipes da Defesa Civil, Samu e aeromédico do Consamu deram atendimento na ocorrência.

Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.

