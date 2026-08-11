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TRAGÉDIA

Casal morre em colisão entre motocicleta e carro em Maringá

Vítimas tinham 57 e 52 anos; motorista do veículo ficou abalado, recebeu atendimento e foi levado ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal morre em colisão entre motocicleta e carro em Maringá
Autor Foto: GMC Online

Um homem de 57 anos e uma mulher de 52 anos morreram em um grave acidente na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Guedner, nas proximidades do Contorno Sul, em Maringá. A tragédia ocorreu após a motocicleta em que o casal estava se envolver em uma violenta colisão com um veículo utilitário pertencente a uma empresa de distribuição de gás.

- LEIA MAIS: Motorista é feito refém por bandidos e tem carga de óleo vegetal roubada em Arapongas

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, mas o casal sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e teve o óbito constatado ainda no local. O condutor do utilitário permaneceu no ponto da colisão após o acidente, recebeu atendimento médico por estar emocionalmente abalado e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

A área do acidente precisou ser isolada para o trabalho da perícia técnica e do recolhimento dos corpos, o que causou interdição parcial no tráfego da região. O cruzamento conta com sinalização de parada obrigatória para uma das vias, mas as causas exatas e a dinâmica do impacto ainda serão apontadas pelo laudo da Polícia Científica. Até o encerramento desta publicação, a identidade das vítimas fatais não havia sido divulgada oficialmente.

Com informações: GMC Online

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