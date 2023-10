Casal morre em acidente envolvendo carro e ônibus na PR-323

Um grave acidente entre um carro VW Fox, com placas de Roncador-PR, e um ônibus de linha que fazia trajeto Guaíra-Londrina, acabou com a morte de um casal na tarde deste domingo (15). O acidente aconteceu por volta das 15h30, na rodovia PR-323, em Cianorte.

De acordo com informações, no carro estava um casal que seguia o caminho de Tapejara a Cianorte, identificados como Paulo Sirlei de Paula, de 60 anos e Rosângela Cândido de Rosa, de 55 anos, ao chegarem no local, pararam no acostamento para tentar cruzar a rodovia e acessarem o Conjunto Mafra, quando aconteceu a colisão. O condutor do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida.

No trecho haviam ambulâncias do Samu que seguiam pela rodovia para atender um capotamento próximo do Rio Índio, e ao se depararem com o acidente pararam no local, mas infelizmente o casal já estava em óbito. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local.

Policiais rodoviários estiveram no local, confeccionaram boletim de ocorrência e estão apurando as circunstâncias do acidente. Equipes da Criminalística e Instituto Médico Legal prestaram atendimento para a liberação e encaminhamento dos corpos.

