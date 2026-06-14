Casal morre e três pessoas ficam feridas após colisão frontal na PR-538

Dois jovens morreram e três pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois automóveis na rodovia estadual PR-538, no distrito de Guaravera, em Londrina, na madrugada deste domingo (14). A batida ocorreu por volta das 2h, no quilômetro 36 da pista.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as pessoas que morreram no local são o motorista de um dos carros, de 24 anos, que não possuía carteira de habilitação, e uma passageira de 18 anos. Ambos ocupavam um Volkswagen Apollo. Outros dois passageiros do mesmo veículo, um homem e uma mulher não identificados, sofreram ferimentos e foram levados para atendimento hospitalar por equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros.

O outro veículo envolvido, um Honda Civic, era conduzido por um homem de 33 anos que trafegava no sentido de Guaravera para São Luiz no momento da colisão. O condutor do Civic também se feriu e foi transportado para uma unidade médica por moradores da região antes da chegada da PRE. O teste do bafômetro e o depoimento do motorista não foram realizados no local devido à hospitalização imediata.

A ocorrência teve a presença de equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e do Instituto Médico-Legal (IML), que recolheu os corpos. O Volkswagen Apollo foi encaminhado ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) por pendências administrativas, e o Honda Civic foi liberado no local para familiares do condutor.

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