Casal morre com menos de 15 horas de diferença no Paraná

Os idosos foram sepultados na manhã deste domingo (16).

Em locais e de causas distintas, um casal de idosos morreu com menos de 15 horas de diferença. Eles foram casados por 42 anos e moravam em Assis Chateaubriand (PR). A cerimônia de casamento foi celebrada em 6 de dezembro de 1980.

Segundo os familiares, Mônica Zimermann Gallo, 70 anos, estava internada no Hospital Bom Jesus, em Toledo (PR), e morreu na noite de sexta-feira (14), às 22h27.

Após o falecimento da esposa, no sábado (15), às 13h30, João Juarez Gallo, 66 anos, deu o último respiro no Hospital Beneficente Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand.

"Eles tinham muitos amigos. Eram queridos pelos vizinhos de mais de 30 anos", comentou o sobrinho Alexandro Gallo.

Os dois estavam com problemas de saúde há alguns anos. De acordo com Alexandro, Mônica já fez uma cirurgia na coluna vertebral e trabalhou grande parte da vida como enfermeira do Hospital Santa Rita, em Assis Chateaubriand. Enquanto João sofria de diabete e atuou como segurança de agências bancárias.

Além disso, eles mantinham uma boa relação com os familiares e eram bastante próximos dos sobrinhos porque não tinham filhos. O sepultamento dos dois ocorreu no Cemitério Municipal Jardim da Paz, na manhã deste domingo (16), às 10h.

fonte: Arquivo pessoal Idosos foram casados por 42 anos.

Com informações Portal CATVE



