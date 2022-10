Casal morre após sofrer acidente de moto em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Devido ao acidente, uma das pistas da Linha Verde foi fechada, o que afetou o trânsito na região

Um casal morreu após sofrer um acidente de moto, na tarde deste domingo (16), na Linha Verde, em Curitiba, capital do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta em que as vítimas estavam bateu contra um poste da via.

continua após publicidade .

A suspeita da polícia é que o motorista tenha perdido o controle da motocicleta. Ainda conforme a PRF, as vítimas aparentam ter cerca de 35 anos.

LEIA MAIS: Colisão entre carro e ônibus deixa uma pessoa morta na PR-182

continua após publicidade .

Até a publicação desta reportagem a polícia ainda não havia informado qual a relação entre as vítimas.

Devido ao acidente, uma das pistas da Linha Verde foi fechada, o que afetou o trânsito na região.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News