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ACIDENTE

Casal morre após carreta tombar na descida da serra da BR-376 em Guaratuba

Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (27), no sentido Santa Catarina

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 08:37:44 Editado em 27.05.2026, 08:37:32
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Casal morre após carreta tombar na descida da serra da BR-376 em Guaratuba
Autor Acidente foi registrado na tarde de terça-feira - Foto: PRF

Um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta na BR-376 resultou na morte de um casal na tarde desta terça-feira (27). A ocorrência foi registrada no quilômetro 667 da rodovia, no trecho de descida de serra em Guaratuba, no litoral do Paraná, na pista sentido Santa Catarina. Os dois ocupantes do veículo de carga não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

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Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia aconteceu por volta das 14h20, momento em que o motorista perdeu o controle da direção. As autoridades rodoviárias apontam que a forte neblina presente na região, aliada a uma possível velocidade incompatível com o trecho de serra, podem ter sido os principais fatores a contribuir para que o veículo saísse da pista e tombasse logo em seguida.

Para realizar os procedimentos de resgate e contenção, foram acionadas imediatamente as equipes médicas e operacionais da concessionária que administra a rodovia, além dos serviços de emergência da região. Por conta da gravidade do acidente e dos trabalhos de perícia e remoção do caminhão, a pista sofreu bloqueio parcial no sentido Santa Catarina, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo local durante a tarde.

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acidente de transito BR 376 Guaratuba Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária tombamento de carreta
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