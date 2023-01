Casal morre após capotamento registrado na PR-484

Da Redação

Casal morreu após capotamento na PR-484

Uma mulher, de 40 anos, e um homem, de 49, morreram nesta quinta-feira (5), na PR-484, em Três Barras do Paraná, no oeste do Paraná, após capotamento de carro. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo que as vítimas estavam perdeu o controle na rodovia e capotou.

No veículo, segundo a PRE, seguia também uma adolescente de 13 anos como passageira. Ela teve ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Boa Vista da Aparecida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem que morreu, conforme a polícia, dirigia o carro. Ele chegou a ser socorrido pela equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Já mulher, trafegava como passageira do veículo. Ela morreu no local do acidente, que deve ser investigado pela Polícia Civil.

As informações são do site g1.

