Casal morre ao mesmo tempo por motivos distintos no Paraná

Mirtes estava em sua residência e Ildemar estava em outra propriedade do casal

A história de amor entre Ildemar Schirmann e Mirtes Thoele Brum, juntos há 6 anos, acabou de forma trágica por volta das 23h desta quinta-feira (23) na cidade de Missal, no oeste do Paraná. O casal morreu ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes e por motivos diferentes.

Mirtes estava em sua residência, na linha São João, quando mandou mensagens de voz para o companheiro, dizendo que não estava se sentindo bem. Ildemar estava em outra propriedade do casal e se deslocou rapidamente de motocicleta, mas sofreu um acidente. O homem teve traumatismo craniano, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Enquanto isso, um dos filhos de Mirtes foi até a residência para ver se a mãe estava bem, mas as portas estavam trancadas. O homem acionou o Samu, que foi até o local e entrou na propriedade. Dentro da casa, os socorristas encontraram a mulher desmaiada e a levaram ao hospital, mas durante a tentativa de reanimação, ela morreu.

O casal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Foz do Iguaçu. O corpo de Ildemar foi liberado e o de Mirtes continua no IML, para mais análises, mas deverá ser sepultado no mesmo local que Ildemar.

Com informações da ricmais.