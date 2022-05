Casal gay de propaganda de carros sofre ameaças em Curitiba

Da Redação

Diego e Murilo, casal que aparece em uma propaganda de carros da Volkswagen, registraram um Boletim de Ocorrência nesta quarta-feira (18), na delegacia de proteção de pessoas vulneráveis de Curitiba. Eles vêm recebendo ameaças virtuais e até reais.

O casal estrelou um comercial onde compram um veículo. Após a circulação da propaganda, eles começaram a receber ameaças nas redes sociais, de perfis falsos e preconceituosos. Diego afirma que foi ofendido em um restaurante e seus familiares também.

“Eu sinto medo dessas ameaças? Sim. Mas o meu compromisso com a minha comunidade, com a minha família e com os meus pais é muito maior”, disse Diego ao Bem Paraná. Ele afirma que enfrentar os medos e seguir em frente é a realidade que o casal encara, além de buscar incentivar as denúncias contra crimes de LGBTIfobia no meio virtual e no meio físico.