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IMPRUDÊNCIA

Casal flagra motorista jogando "Jogo do Tigrinho" no celular enquanto dirige em Cascavel

Cena foi registrada por passageira de outro veículo e causou indignação. Uso de aparelho celular na direção é infração gravíssima de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 11:14:42 Editado em 03.05.2026, 11:14:37
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Casal flagra motorista jogando
Autor O motorista foi flagrado pelo carro que seguia atrás - Foto: Reprodução CGN

Um motorista foi flagrado utilizando o celular para acessar um jogo de cassino online, conhecido popularmente como "Jogo do Tigrinho", enquanto dirigia pela Avenida Tito Muffato, em Cascavel, na região oeste do Paraná. A cena de imprudência no trânsito foi registrada em vídeo por um casal que trafegava em um veículo ao lado e gerou indignação pela falta de segurança e atenção na via.

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Nas imagens, gravadas pela passageira, é possível ver o aparelho celular do condutor em funcionamento enquanto o carro está em movimento. Inconformado com a situação, o marido da mulher que filmava decidiu narrar o flagrante, alertando para o perigo que o motorista distraído representava para os demais usuários do trânsito. “Andando com o carro na Tito Muffato, jogando Tigrinho no celular. Depois bate e a culpa é da gente ainda”, desabafou a testemunha.

A conduta flagrada nas ruas de Cascavel expõe um grave risco à segurança viária. De acordo com a legislação brasileira de trânsito, manusear, segurar ou utilizar o telefone celular enquanto se dirige é considerado infração gravíssima. A prática reduz os reflexos do condutor, desvia a atenção da pista e aumenta drasticamente as chances de colisões graves.

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Cascavel imprudência jogo de cassino Segurança Viária transito
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