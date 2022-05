Casal finge passar mal em restaurante para não pagar a conta

Da Redação

Um casal acabou na Central de Flagrantes de Curitiba na noite de sábado (30) suspeitos de tentar aplicar um golpe que vem se tornando comum nos noticiários nas últimas semanas.

O casal foi até um restaurante de culinária japonesa no bairro Batel, em Curitiba, e consumiu R$ 401,30 em pratos. Depois de comerem, fingiram passar mal para não pagar a conta. A gerência do estabelecimento acionou uma equipe do Samu, que foi até o local e constatou que eles não estavam com nenhum problema de saúde.

A Polícia Militar foi chamda e questionou o casal sobre a conta, e eles relataram que não tinham dinheiro para pagar. A equipe consultou o nome do casal e descobriu que eles já tinham realizado o mesmo em outras ocasiões. Eles foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o delegado enquadrou o crime como estelionato.

