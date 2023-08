Casal fica ferido em grave acidente na PR-487, em Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (18) na PR-487, na região da comunidade de Bela Vista, próximo ao posto Progresso, entre Manoel Ribas e Cândido de Abreu

O acidente envolveu um veículo vermelho e um caminhão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil atenderam a ocorrência. O serviço aeromédico do Samu também foi acionado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o carro ficou prensado no semirreboque da carreta, e duas vítimas ficaram presas nas ferragens.

Uma das vítimas, uma mulher, foi removida consciente e encaminhada para o Hospital de Manoel Ribas. A outra vítima, um homem, seria transferido por helicóptero para atendimento médico para um hospital da região.

O casal segundo informações de populares são moradores de Manoel Ribas.