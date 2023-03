Casal fica ferido em grave acidente entre três carros e caminhão

Da Redação

O grave acidente aconteceu na PR-151

Duas pessoas ficaram gravemente feridas num acidente com quatro veículos, ocorrido na noite desta quarta-feira (22), na PR-151, proximidades da Montadora DAF Caminhões. As vítimas ocupavam um Celta que se envolveu numa sequência de colisões com um caminhão, um Citroën e um Ford Ká. Várias ambulâncias do Samu e do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência em apoio à Polícia Rodoviária Estadual.

Conforme as informações, o Celta seguia pela pista Carambeí/Ponta Grossa quando atingiu a traseira de um caminhão que estava fazendo o retorno. Com o impacto, este carro ficou desgovernado, atravessou a pista contrária, atingiu a lateral do Citroën e depois do Ford Ka.

O Celta ficou praticamente destruído. O condutor, de 27 anos, sofreu contusão em tórax. A passageira, também de 27 anos, cortou a testa, machucou o tórax e fraturou o braço direito. Os dois foram encaminhados para o Hospital Geral da Unimed. Os outros motoristas envolvidos nas colisões não se machucaram.

Responsabilidades pelo acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O motorista do caminhão chegou a se afastar alguns metros do local do acidente, mas retornou a pé para prestar esclarecimentos aos policiais rodoviários.

Com informações: Portal aRede

