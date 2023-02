Casal fica ferido após carro capotar na BR-158 em Pato Branco

Da Redação

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (13)

Um casal ficou ferido após o veículo que eles estavam capotar na tarde desta segunda-feira (13), na rodovia BR-158, em Pato Branco, sentido a Coronel Vivida.

O condutor do automóvel Renault/Logan com placas de Coronel Vivida perdeu o controle da direção, capotou e parou na margem da rodovia. As informações são do PP News.

A passageira foi retirada do automóvel e levada logo em seguida para a ambulância. Já o condutor ficou encarcerado e foi necessário, os socorristas cortar a porta do carro para retira-lo. Os dois foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Outro acidente

O motorista de um caminhão, de 59 anos, ficou gravemente ferido após capotamento na BR-376, próximo do pontilhão que dá acesso ao município de Cambira, norte do Paraná. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana foram chamados por volta das 20h10 desta segunda-feira (13).

O motorista ficou preso nas ferragens e inconsciente. "Quando chegamos ele estava preso nas ferragens, fizemos a retirada. Ele estava inconsciente, com ferimentos graves na região do tórax. Ele foi levado para o Hospital da Providência", explicou o Subtenente Camilo do Corpo de Bombeiros.

O homem conduzia o cavalo mecânico, sem a carreta. Chovia no momento do acidente. A princípio, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O veículo é de Umuarama e ficou completamente destruído.





