Casal entrega granada em Delegacia de Sarandi; entenda

Uma granada foi entregue por um casal na delegacia de Sarandi, ao noroeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (13). A área necessitou ser isolada para o esquadrão antibombas realizar o trabalho.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jovens com pedaços de madeira ameaçam homem em Apucarana; entenda

Segundo informações, o possível explosivo foi encontrado dentro da mochila do filho do casal, que decidiu entregar na delegacia. O casal relatou que o filho encontrou a granada na casa do avô na cidade de Araçatuba, situada em São Paulo e veio com ela para Sarandi.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News