Casal em situação de rua é assassinado a tiros em Foz do Iguaçu

Área foi isolada e a PM, juntamente com a equipe de perícia, foi até o local do crime

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um casal que vivia em situação de rua foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (14), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, conforme informações da Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

O crime ocorreu na Vila Brás por volta das 5h30. Os moradores da região relataram ter ouvido vários disparos. Com o amanhecer, eles encontraram os corpos em um terreno e notificaram as autoridades.

LEIA MAIS: Cinco professores denunciados por assédio são demitidos na região

continua após publicidade

A área foi isolada e a Polícia Militar (PM), juntamente com a equipe de perícia, foi até o local do crime. Até o final da tarde, não havia informações sobre possíveis suspeitos nem sobre a motivação por trás do crime.

A Polícia Civil investiga o crime.

Siga o TNOnline no Google News