Casal é rendido por homem e mulher é violentada na frente do namorado

Da Redação

Um homem armado rendeu um casal de namorados e violentou a mulher na frente do companheiro

A Polícia Civil confirmou que investiga um caso de estupro que aconteceu em Maringá, no norte do Paraná. O crime foi registrado por volta das 20h desta segunda-feira (13) no Jardim Monte Sinai. Um homem armado rendeu um casal de namorados e violentou a mulher na frente do companheiro.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, em depoimento, o namorado da vítima relatou que foram até o local, espaço conhecido como “fim do mundo”, que estavam conversando próximo a uma plantação de milho quando o suspeito armado e encapuzado rendeu o casal.

Ainda conforme o depoimento, o namorado contou que o homem disse que para não matá-los, teria relações sexuais com a mulher, então foi obrigado a deitar no chão enquanto a namorada era violentada. O criminoso só parou de cometer o abuso após a vítima passar mal.

continua após publicidade .

A jovem precisou ser levada ao Hospital Universitário de Maringá. De acordo com a polícia, ela precisou ser medicada para conseguir se acalmar. À polícia, o namorado da vítima descreveu o suspeito como um homem de aproximadamente 1,75 metro de altura, que usava uma blusa de moletom azul, calça preta e uma touca balaclava.

O casal já foi ouvido pelo delegado responsável pela Delegacia da Mulher de Maringá, Rodolfo Vieira. A equipe de investigação foi até o local tentar encontrar alguma pista. O caso segue sendo investigado.