Casal é preso suspeito de matar afilhado de quatro meses asfixiado no Paraná

Investigação aponta que o crime foi cometido por asfixia; suspeitos cuidavam do menino durante a noite e seriam remunerados pelo serviço

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante, neste domingo (23), um casal suspeito de assassinar o próprio afilhado, um bebê de apenas quatro meses, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A autuação ocorreu por homicídio qualificado por asfixia, após as investigações iniciais apontarem que a conduta dos suspeitos não se restringiu a uma eventual negligência.

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O crime foi descoberto quando os pais da vítima retornaram à residência pela manhã para buscar a criança. Eles haviam deixado o filho sob os cuidados dos padrinhos durante a madrugada mediante o pagamento de uma remuneração pelo serviço. Ao chegarem ao local, encontraram o menino sem sinais vitais e chegaram a acionar o socorro médico, que apenas constatou o óbito.

No momento da ocorrência, o casal suspeito estava na residência acompanhado de seus dois filhos, crianças de três e cinco anos de idade. Após o flagrante, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil já formalizou o pedido de conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, medida que agora aguarda a análise do Ministério Público do Paraná (MPPR) e do Poder Judiciário.