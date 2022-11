Casal é preso suspeito de abusar e vender fotos dos filhos

Da Redação

Imagem ilustrativa

Em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, um casal foi preso preventivamente, na quinta-feira (24) suspeito de abusar sexualmente e vender fotos dos filhos de 2, 3 e 8 anos, nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, o casal produzia fotos e vídeos das vítimas com o objetivo de vender nas redes sociais. O crime teria acontecido no bairro Thomaz Coelho.

Durante a ação, os policiais também apreenderam celulares que serão encaminhados à perícia. As diligências continuam a fim de identificar as pessoas que compraram os materiais divulgados.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estupro de vulnerável.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

* Com informações Banda B

