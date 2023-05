Casal é preso por vender fotos e vídeos de pornografia infantil no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gaeco pretende identificar a origem do material criminoso e todos os compradores das fotos e vídeos

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu um casal em flagrante nesta quarta-feira (3) durante uma operação de combate à venda de fotos e vídeos contendo pornografia infantil em aplicativos de mensagens. A ação foi deflagrada em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade .

Conforme o Ministério Público (MP), o casal foi preso em flagrante por armazenar material contendo pornografia infantil em seus celulares e por anunciar a venda de fotos e vídeos dessa natureza em grupos privados de aplicativos de mensagens.

- LEIA MAIS: Motorista é encontrado morto dentro de carro com bilhete; leia

continua após publicidade .

Com as prisões e a apreensão de aparelhos celulares e computadores, o Gaeco pretende identificar a origem do material criminoso e todos os compradores das fotos e vídeos, buscando responsabilizar criminalmente quem produz, anuncia, vende e adquire esse tipo de conteúdo.

PENAS

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de adquirir, possuir e armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente tem pena de reclusão de um a quatro anos. Já quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga esse tipo de material por qualquer meio, inclusive através da internet, pode ser punido com reclusão de quatro a oito anos.

Siga o TNOnline no Google News