Da Redação

Casal é preso por manter cachorro em caixa dentro do carro

A Polícia Militar (PM) de Umuarama, no noroeste do Estado, prendeu um casal por suspeita de maus-tratos, após manter um cachorro preso no porta-malas do carro. O caso aconteceu neste sábado (07).

continua após publicidade .

O homem, de 55 anos, e a mulher, de 48 anos, foram detidos em flagrante quando a PM foi acionada por pedestres que ouviram o choro do animal que estava dentro de uma caixa de papelão fechada, no carro.

fonte: Reprodução

continua após publicidade .

Segundo a PM, não havia ninguém no veículo, que estava trancado e que, após um tempo, o casal se apresentou como responsável. Ao abrir o porta-malas, o cachorro foi encontrado molhado, devido ao calor que fazia no interior da caixa.



O casal, conforme a PM, disse que estava levando o cachorro para doação e que estavam esperando o futuro dono chegar. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia.

O cachorro apresentava sinais de desidratação e não conseguia se manter em pé. Ele foi levado para uma instituição de amparo aos animais, onde deve receber atendimento veterinário.

Com informações do G1.