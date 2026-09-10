Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ESTELIONATO

Casal é preso no PR por golpe do falso investimento com promessa de 50% de lucro

Suspeitos atraíam vítimas com pagamentos iniciais para simular segurança e retiveram mais de R$ 1,8 milhão após novos aportes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é preso no PR por golpe do falso investimento com promessa de 50% de lucro
Autor O esquema funcionava a partir de uma estratégia para conquistar a confiança dos investidores - Foto: - Divulgação PCPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), um casal investigado por aplicar golpes com falsos investimentos em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Felipe de Almeida Pansarini, de 37 anos, e Monitcheli da Silva de Lima, de 34 anos, se apresentavam como intermediários de negócios no setor têxtil e prometiam rendimentos de até 50% sobre os valores aplicados. Apenas duas das vítimas identificadas pela polícia acumularam um prejuízo superior a R$ 1,8 milhão, sendo que uma delas chegou a realizar 31 transferências bancárias, somando mais de R$ 770 mil retidos pelos suspeitos.

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende suspeito de assediar e perseguir jovens no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O esquema funcionava a partir de uma estratégia para conquistar a confiança dos investidores. Inicialmente, o casal aceitava aportes menores e efetuava a devolução do capital acompanhada dos lucros prometidos. Na sequência, incentivava as vítimas a realizarem aplicações maiores ou a reinvestirem o saldo acumulado. A fraude se consolidava no momento em que os clientes solicitavam o resgate do dinheiro, ocasião em que os investigados apresentavam justificativas evasivas, alegando perdas financeiras repentinas, crises em empresas ou supostas operações no exterior.

As investigações indicam que a atuação do casal se estende para além das falsas aplicações financeiras e abrange possíveis vítimas no Paraná e em Santa Catarina. No caso específico de São José dos Pinhais, os policiais apuram 31 operações que podem configurar crime de estelionato. Além disso, Felipe responde a inquéritos por outros crimes contra o patrimônio, incluindo o calote em uma empresa do setor frigorífico e um esquema de negociação irregular de veículos alugados.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o cumprimento do mandado de prisão nesta quinta-feira, as equipes policiais apreenderam na residência do casal um automóvel, celulares, documentos e um lote de mercadorias que pode estar relacionado ao prejuízo de um comerciante catarinense. Todo o material passará por perícia para auxiliar no mapeamento das movimentações financeiras e na identificação de outros lesados. Felipe e Monitcheli foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, onde permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil orienta que outros eventuais lesados procurem a unidade para registrar ocorrência.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESTELIONATO falsos investimentos golpistas investigações criminais Polícia Civil do Paraná São José dos Pinhais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV