Casal é preso no PR por golpe do falso investimento com promessa de 50% de lucro

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), um casal investigado por aplicar golpes com falsos investimentos em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Felipe de Almeida Pansarini, de 37 anos, e Monitcheli da Silva de Lima, de 34 anos, se apresentavam como intermediários de negócios no setor têxtil e prometiam rendimentos de até 50% sobre os valores aplicados. Apenas duas das vítimas identificadas pela polícia acumularam um prejuízo superior a R$ 1,8 milhão, sendo que uma delas chegou a realizar 31 transferências bancárias, somando mais de R$ 770 mil retidos pelos suspeitos.

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O esquema funcionava a partir de uma estratégia para conquistar a confiança dos investidores. Inicialmente, o casal aceitava aportes menores e efetuava a devolução do capital acompanhada dos lucros prometidos. Na sequência, incentivava as vítimas a realizarem aplicações maiores ou a reinvestirem o saldo acumulado. A fraude se consolidava no momento em que os clientes solicitavam o resgate do dinheiro, ocasião em que os investigados apresentavam justificativas evasivas, alegando perdas financeiras repentinas, crises em empresas ou supostas operações no exterior.

As investigações indicam que a atuação do casal se estende para além das falsas aplicações financeiras e abrange possíveis vítimas no Paraná e em Santa Catarina. No caso específico de São José dos Pinhais, os policiais apuram 31 operações que podem configurar crime de estelionato. Além disso, Felipe responde a inquéritos por outros crimes contra o patrimônio, incluindo o calote em uma empresa do setor frigorífico e um esquema de negociação irregular de veículos alugados.

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Durante o cumprimento do mandado de prisão nesta quinta-feira, as equipes policiais apreenderam na residência do casal um automóvel, celulares, documentos e um lote de mercadorias que pode estar relacionado ao prejuízo de um comerciante catarinense. Todo o material passará por perícia para auxiliar no mapeamento das movimentações financeiras e na identificação de outros lesados. Felipe e Monitcheli foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São José dos Pinhais, onde permanecem à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil orienta que outros eventuais lesados procurem a unidade para registrar ocorrência.