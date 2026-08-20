Casal é preso no Paraná por aplicar golpes com falsa construtora

Um casal de 55 e 61 anos foi preso pela Polícia Civil do Paraná durante a Operação Mãos à Obra, deflagrada na manhã desta quinta-feira em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Os dois são investigados por utilizarem uma falsa construtora para aplicar golpes em clientes interessados na edificação de casas de alvenaria e madeira. Segundo as investigações da 1ª Delegacia Regional de Polícia do município, a empresa captava clientes pelas redes sociais, exigia valores antecipados em dinheiro ou a entrega de automóveis como pagamento, mas não iniciava os trabalhos ou abandonava as obras ainda na fase inicial.

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Até o momento, dez vítimas foram identificadas na ação, grupo composto tanto por contratantes lesados quanto por operários da construção civil que não receberam pelos serviços prestados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes policiais apreenderam dois veículos, dos quais um havia sido repassado por uma das vítimas para quitar o contrato da obra. Em depoimento prestado à polícia, os investigados alegaram que os atrasos e o descumprimento dos acordos foram motivados por dificuldades financeiras e ausência de recursos para ressarcir os lesados.

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De acordo com a Polícia Civil, a conduta dos suspeitos mantinha um padrão repetitivo caracterizado pela celebração dos contratos, retenção dos bens e bens móveis e posterior interrupção dos serviços. O casal responderá por dez crimes de estelionato. A corporação orienta que outros cidadãos ou prestadores de serviços lesados pela empresa procurem a delegacia de São José dos Pinhais munidos de contratos, recibos e comprovantes de pagamento para inclusão dos dados no inquérito policial.