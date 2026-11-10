Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
AMOR E CRIME

Casal é preso na Grande Curitiba suspeito de furtar carros antigos de pessoas de baixa renda

Além de furtar os automóveis, os criminosos utilizavam cartões de crédito deixados pelas vítimas para realizar compras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é preso na Grande Curitiba suspeito de furtar carros antigos de pessoas de baixa renda
Autor Outros dois integrantes do grupo já foram identificados pelas autoridades - Foto: Colaboração

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (10), um casal suspeito de integrar uma associação criminosa especializada no furto de veículos em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os suspeitos, que já possuíam antecedentes criminais, foram alvos de mandados de prisão temporária e preventiva. Outros dois integrantes do grupo já foram identificados pelas autoridades, mas seguem foragidos. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha como alvo preferencial automóveis de modelos mais antigos e sem seguro, pertencentes a pessoas de baixa renda.

- leia mais: PR propõe novo Refis que prevê descontos de até 95% sobre multas de ICMS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A delegada Grazieli Schmitz explicou que a escolha por veículos como Fiat Uno e Chevrolet Corsa ocorria devido à facilidade de arrombamento, uma vez que os sistemas de segurança desses automóveis são menos sofisticados. Os crimes eram praticados sempre durante o período noturno, momento em que os suspeitos utilizavam chaves falsas para abrir e ligar os carros, contando ainda com a cobertura de um veículo de apoio. A delegada destacou que a prática criminosa causava um extremo prejuízo patrimonial às vítimas, que, por não possuírem seguro, ficavam totalmente desamparadas após os furtos.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Até o momento, a polícia já reuniu provas do envolvimento da quadrilha em pelo menos três furtos qualificados, mas os prejuízos iam além da perda dos veículos. Durante a apuração, os investigadores descobriram que os suspeitos também se apropriavam dos pertences deixados pelas vítimas nos automóveis. Em um dos casos confirmados, após levarem o carro, os criminosos utilizaram os cartões de crédito do proprietário para realizar compras em estabelecimentos comerciais da região. O casal permanece preso e à disposição da Justiça, enquanto as diligências continuam para tentar localizar e capturar os outros dois suspeitos de integrar o esquema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
casos de crime Curitiba Fazenda Rio Grande furto de veiculos polícia civil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV