Casal é preso na Grande Curitiba suspeito de furtar carros antigos de pessoas de baixa renda

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (10), um casal suspeito de integrar uma associação criminosa especializada no furto de veículos em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Os suspeitos, que já possuíam antecedentes criminais, foram alvos de mandados de prisão temporária e preventiva. Outros dois integrantes do grupo já foram identificados pelas autoridades, mas seguem foragidos. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha como alvo preferencial automóveis de modelos mais antigos e sem seguro, pertencentes a pessoas de baixa renda.

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A delegada Grazieli Schmitz explicou que a escolha por veículos como Fiat Uno e Chevrolet Corsa ocorria devido à facilidade de arrombamento, uma vez que os sistemas de segurança desses automóveis são menos sofisticados. Os crimes eram praticados sempre durante o período noturno, momento em que os suspeitos utilizavam chaves falsas para abrir e ligar os carros, contando ainda com a cobertura de um veículo de apoio. A delegada destacou que a prática criminosa causava um extremo prejuízo patrimonial às vítimas, que, por não possuírem seguro, ficavam totalmente desamparadas após os furtos.

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Até o momento, a polícia já reuniu provas do envolvimento da quadrilha em pelo menos três furtos qualificados, mas os prejuízos iam além da perda dos veículos. Durante a apuração, os investigadores descobriram que os suspeitos também se apropriavam dos pertences deixados pelas vítimas nos automóveis. Em um dos casos confirmados, após levarem o carro, os criminosos utilizaram os cartões de crédito do proprietário para realizar compras em estabelecimentos comerciais da região. O casal permanece preso e à disposição da Justiça, enquanto as diligências continuam para tentar localizar e capturar os outros dois suspeitos de integrar o esquema.