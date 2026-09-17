Casal é preso em Maringá por golpe do falso ar-condicionado que deixou prejuízo de R$ 160 mil

Suspeitos atraíam clientes com ofertas de equipamentos de grandes marcas por valores muito abaixo dos praticados no mercado

Um casal foi preso pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quarta-feira (16) suspeito de aplicar golpes envolvendo a venda de aparelhos de ar-condicionado em Maringá. Segundo a investigação da Delegacia de Estelionato, os suspeitos atraíam clientes com ofertas de equipamentos de grandes marcas por valores muito abaixo dos praticados no mercado. O prejuízo já identificado ultrapassa R$ 160 mil.

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De acordo com a Polícia Civil, o casal utilizava principalmente redes sociais, WhatsApp e abordagens presenciais para negociar os aparelhos. Para dar aparência de legitimidade às vendas, os investigados afirmavam que os produtos eram provenientes de lotes salvados de leilões ou de supostas parcerias com a seguradora Porto Seguro.

Os clientes realizavam o pagamento integral dos equipamentos, por meio de PIX ou cartão de crédito. No entanto, conforme a apuração, os aparelhos não eram entregues. Quando as vítimas cobravam a entrega ou pediam o dinheiro de volta, os suspeitos apresentavam justificativas para os atrasos e, segundo a investigação, utilizavam prints falsificados atribuídos a distribuidoras para tentar convencer os compradores de que os produtos seriam entregues posteriormente.

A investigação aponta ainda que, diante das cobranças, havia recusa em realizar os ressarcimentos e, em alguns casos, intimidações verbais teriam sido utilizadas para desestimular as vítimas a procurar as autoridades.

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Como o golpe do falso ar-condicionado funcionava

Segundo a Polícia Civil, uma das investigadas seria responsável principalmente pela captação dos clientes e pelas negociações. Ela também teria utilizado mensagens e documentos falsificados para justificar os supostos atrasos nas entregas.

O outro investigado, conforme a apuração, teria participado das negociações e disponibilizado contas bancárias pessoais para o recebimento dos valores. A máquina de cartão de uma empresa individual ligada a ele também teria sido utilizada nas transações.

A Polícia Civil afirma que o esquema apresentava características de uma atuação continuada e que diversas vítimas já foram identificadas. O prejuízo parcial contabilizado até o momento é de R$ 160.801,90.

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Prisão do casal em Maringá

Diante do conjunto de elementos reunidos durante a investigação, o delegado responsável pelo caso, Fernando Garbelini, representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos. Segundo a Polícia Civil, a medida foi solicitada em razão da gravidade dos fatos e da suspeita de reiteração das fraudes. Com os mandados expedidos pela Justiça, equipes do Núcleo de Inteligência da Delegacia de Estelionato de Maringá localizaram e prenderam o casal nesta quarta-feira (16).

Os investigados responderão, segundo a Polícia Civil, por estelionato em concurso de pessoas. Eles são suspeitos e ainda terão direito à defesa e ao devido processo legal. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e apurar a extensão do prejuízo causado pelo esquema.

A Polícia Civil orienta que pessoas que tenham comprado aparelhos de ar-condicionado do casal e não receberam os produtos procurem a autoridade policial para registrar a ocorrência e apresentar comprovantes de pagamento, conversas, anúncios e demais documentos relacionados à negociação.

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Com informações do GMC Online