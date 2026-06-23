Casal é preso em Londrina após provocar aborto e esconder feto em churrasqueira

Uma jovem de 21 anos e o namorado, de 28, foram presos após uma ocorrência atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite de segunda-feira (22), na zona leste de Londrina, no norte do Paraná.

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Segundo informações repassadas pelas autoridades, a jovem procurou ajuda médica após sentir fortes dores. Durante o atendimento, ela relatou aos socorristas que estava grávida e que havia utilizado medicamentos para interromper a gestação.

Diante da declaração, as equipes de emergência acionaram a Polícia Militar e os órgãos responsáveis pela perícia para acompanhar a situação.

De acordo com os relatos colhidos no local, a mulher afirmou ter ingerido diversos comprimidos com a finalidade de provocar o aborto, contando com o auxílio do companheiro. Ainda segundo as informações apuradas, a gestação estaria em torno de 20 semanas.

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Durante a ocorrência, a jovem informou aos agentes que o feto havia sido colocado em um saco plástico e permanecido na residência do casal. Conforme a polícia, o corpo foi localizado em uma churrasqueira existente no imóvel.

A Polícia Científica do Paraná e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar a coleta de vestígios e os exames necessários para esclarecer as circunstâncias do caso.

Após ouvirem os envolvidos, os policiais deram voz de prisão ao casal. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

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Já a jovem recebeu atendimento médico e foi levada ao Hospital Universitário de Londrina, onde permaneceu sob acompanhamento e escolta policial. Após a alta hospitalar, ela deverá ser ouvida pela Polícia Civil.

O caso segue sob investigação, e as autoridades apuram todos os detalhes relacionados à interrupção da gestação e às circunstâncias em que os fatos ocorreram.

Informações: Banda B

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