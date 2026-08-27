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TRÁFICO INTERNACIONAL

Casal é preso em Foz do Iguaçu suspeito de vender o próprio filho por R$ 15 mil

A criança de cinco meses foi entregue a um desconhecido no país vizinho, mas acabou localizada dias depois com amigos da família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal é preso em Foz do Iguaçu suspeito de vender o próprio filho por R$ 15 mil
Autor Foto: - Divulgação PCPR

Um casal foi preso na tarde de quarta-feira (26) em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, sob a suspeita de tráfico internacional de criança. Os pais são acusados de vender o próprio filho, um bebê de apenas cinco meses, por R$ 15 mil. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou a operação logo após receber uma denúncia anônima detalhando a negociação ilegal envolvendo a travessia da fronteira.

-LEIA MAIS: Homem condenado a 13 anos por estupro de vulnerável em SP é preso em Apucarana

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Durante as primeiras diligências, os investigadores localizaram a mãe da criança, que carregava aproximadamente R$ 11 mil em dinheiro vivo. Ao ser questionada pelos policiais, a mulher confessou o crime e revelou que estava a caminho de um encontro com o companheiro em um terminal de transporte urbano no centro da cidade. A equipe policial se deslocou até o endereço indicado, onde efetuou a detenção do pai do bebê, conduzindo ambos à delegacia para prestarem esclarecimentos formais.

Em depoimento, a mãe relatou que viajou ao Paraguai acompanhada do parceiro para entregar o filho a um homem que não conhecia. A negociação com os supostos compradores, segundo a suspeita, foi inteiramente intermediada por uma cunhada. A delegada Renata Oliveira, responsável pelo caso, explicou que a mulher apontada como intermediadora informou aos policiais que o bebê já havia retornado ao Brasil na terça-feira (25) e que estava abrigado na casa de um casal de amigos.

Com base nessas informações, os agentes realizaram novas buscas e conseguiram localizar o bebê no endereço fornecido. A criança foi encontrada sem sinais aparentes de lesões e imediatamente entregue aos cuidados do Conselho Tutelar para receber as medidas de proteção e acolhimento necessárias. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar os compradores e os demais envolvidos no esquema, além de apurar a dinâmica exata de saída e retorno do bebê ao território brasileiro.

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caso policial direitos das crianças Foz do Iguaçu Proteção Infantil tráfico de pessoas
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