Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
PARANÁ

Casal é preso com veículo lotado de maconha em rodovia de Ponta Grossa

Droga estava espalhada por todo o automóvel, inclusive sob os pés dos ocupantes; homem e mulher de 38 anos foram detidos por tráfico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é preso com veículo lotado de maconha em rodovia de Ponta Grossa
Autor Foto: DIVULGAÇÃO/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 210 quilos de maconha neste sábado (10), durante uma fiscalização no quilômetro 465 da rodovia BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná. A operação resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

- LEIA MAIS: Motorista é preso após capotar veículo e abandonar corpo de passageiro no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A apreensão ocorreu após os agentes rodoviários darem ordem de parada ao veículo conduzido pelo suspeito. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais constataram que a carga ilícita, pesando exatamente 209,8 quilos, ocupava grande parte do espaço interno do carro. Os tabletes de maconha estavam distribuídos pelo porta-malas, no banco traseiro e espalhados pelo assoalho, chegando a ficar sob os pés do motorista e da passageira.

Diante do flagrante e da quantidade expressiva de entorpecentes, o casal recebeu voz de prisão imediata no local da abordagem. Os dois detidos, juntamente com o veículo e toda a droga apreendida, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa, responsável por dar prosseguimento ao inquérito e aos trâmites legais do caso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensão de maconha paraná Polícia Rodoviaria federal Ponta Grossa prisão em flagrante rodovia BR-376 trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV