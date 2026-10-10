Casal é preso com veículo lotado de maconha em rodovia de Ponta Grossa

Droga estava espalhada por todo o automóvel, inclusive sob os pés dos ocupantes; homem e mulher de 38 anos foram detidos por tráfico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 210 quilos de maconha neste sábado (10), durante uma fiscalização no quilômetro 465 da rodovia BR-376, em Ponta Grossa, no Paraná. A operação resultou na prisão em flagrante de um homem e uma mulher, ambos de 38 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

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A apreensão ocorreu após os agentes rodoviários darem ordem de parada ao veículo conduzido pelo suspeito. Durante a vistoria minuciosa no automóvel, os policiais constataram que a carga ilícita, pesando exatamente 209,8 quilos, ocupava grande parte do espaço interno do carro. Os tabletes de maconha estavam distribuídos pelo porta-malas, no banco traseiro e espalhados pelo assoalho, chegando a ficar sob os pés do motorista e da passageira.

Diante do flagrante e da quantidade expressiva de entorpecentes, o casal recebeu voz de prisão imediata no local da abordagem. Os dois detidos, juntamente com o veículo e toda a droga apreendida, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Ponta Grossa, responsável por dar prosseguimento ao inquérito e aos trâmites legais do caso.