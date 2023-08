Casal é preso com mais de 60 quilos de cocaína no Paraná

Um casal foi preso com mais de 64 quilos de cocaína na BR-277, em Prudentópolis, no Paraná. Os suspeitos foram abordados durante uma vistoria de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, a droga apreendida é avaliada em quase R$ 12 milhões

continua após publicidade

De acordo com a PRF, agentes abordaram uma caminhonete por 13 horas desta terça-feira (15). Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína espalhados por diferentes locais do veículo. Retirando o apoio de pé existente nesse modelo de caminhonete (GM Montana), eles tiveram acesso a um compartimento embaixo da caçamba que estava recheado com a droga. Também foi encontrado cocaína dentro do painel, junto ao filtro de ar, localizado no compartimento do motor, no interior das soleiras, laterais do forro da caçamba e caixa de roda.

- LEIA MAIS: Polícia Militar apreende quase meia tonelada de maconha na PR-317

continua após publicidade

Aos policiais, o motorista disse que estaria se deslocando de Foz do Iguaçu (PR) para Curitiba (PR), para entregar a caminhonete. Com ele, havia uma passageira, que também foi detida e encaminhada para a polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News