Casal é preso com mais de 14Kg de maconha em ônibus; veja

O cão de faro Árius auxiliou as equipes e encontrou a mala com as drogas no bagageiro

Da Redação

Atualização: 08 de dezembro, 2022, às 09:04

fonte: Divulgação/PRV Rolândia

