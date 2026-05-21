Casal é preso com droga, arma e BMW após perseguição em Maringá

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Maringá terminou com a prisão de um casal por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (21). Durante a ocorrência, os agentes apreenderam cocaína pronta para venda, uma arma com numeração raspada, munições, dinheiro em espécie e uma BMW X1.

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De acordo com a GCM, a equipe realizavam patrulhamento pela Avenida Tuiuti quando perceberam atitude suspeita dos ocupantes do veículo de luxo. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista acelerou bruscamente, o que levantou suspeitas e motivou o acompanhamento tático.

A abordagem aconteceu em frente a um posto de combustíveis, próximo a um semáforo. No interior do automóvel estavam um homem e uma mulher.

Durante as buscas no veículo, os agentes encontraram 30 papelotes de cocaína, cada um com aproximadamente 0,9 grama, além de R$ 1.335 em dinheiro trocado.

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Segundo a Guarda Municipal, o homem confessou que mantinha mais drogas e uma arma de fogo em sua residência. Ele autorizou a entrada das equipes no imóvel, onde os guardas, com apoio da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), localizaram mais 179 porções de cocaína já embaladas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 191 gramas da droga.

Na casa, também foram encontrados um revólver calibre .38 da marca Taurus com numeração raspada, nove munições intactas, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

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O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Maringá.

A BMW X1, o dinheiro, as drogas, a arma e os demais objetos apreendidos foram entregues à autoridade policial.