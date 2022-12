Casal é preso com 740 kg de maconha no norte do Paraná; veja

Da Redação

740 kg de maconha foram apreendidos pela PRE

Um casal foi preso no final da manhã desta quarta-feira (7), por volta das 11h20, transportando 740 kg de maconha em um carro pelo km 21 da PR-323, em Sertanópolis, na região norte do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, um Hyundai Creta, foi parado pois estava com alterações na suspenção traseira e com aplicação de películas excessivamente escuras.

Ao ser abordado, o motorista desceu do carro e logo informou aos policiais que estava com drogas no interior do veículo. Ele estava na companhia da esposa e da filha.

Ao vistoriar, a equipe policial encontrou 740,40 kg de maconha, que foram apreendidos. O casal foi detido e encaminhado à delegacia de Sertanópolis.

Confira o vídeo gravado pela PRE:

