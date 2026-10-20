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TRÁFICO

Casal é preso com 362 kg de maconha e filho de 2 anos no carro no Paraná

Suspeitos confessaram o crime após abordagem em restaurante de Candói

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal é preso com 362 kg de maconha e filho de 2 anos no carro no Paraná
Autor O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o veículo e a droga apreendida - Foto: PRF

Um casal foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (20) transportando 362 quilos de maconha em um Fiat Fastback, na altura do quilômetro 402 da BR-277, em Candói, na região central do Paraná. No banco traseiro do veículo estava o filho dos dois, um menino de apenas dois anos.

- leia mais: PRF apreende 2,6 toneladas de maconha durante fiscalização no Paraná

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A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização em um restaurante localizado às margens da rodovia. Ao notarem a aproximação dos agentes federais, o homem e a mulher admitiram de imediato que estavam carregando os fardos do entorpecente no automóvel.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o veículo e a droga apreendida, para a delegacia de Polícia Civil de Guarapuava, onde a ocorrência foi registrada. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar assistência imediata e assumir a guarda da criança.

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paraná PRF Prisão segurança pública trafico de drogas
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